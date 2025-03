App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Diversity rekrutteringssoftware hjælper virksomheder med at automatisere indkøb af kvalificerede ansøgere til nuværende og fremtidige jobåbninger. Disse værktøjer hjælper HR-personale, ansættelsesledere og rekrutteringsprofessionelle med at afbøde ubevidst bias gennem hele rekrutterings- og interviewprocesserne. Ved hjælp af kunstig intelligens forbedrer løsninger til diversitetsrekruttering jobbeskrivelser, identificerer egnede kandidater og kompilerer omfattende kandidatprofiler. Disse løsninger tilbyder typisk funktioner til at anonymisere kandidatoplysninger såsom navn, baggrund, køn og uddannelse for at forhindre utilsigtede skævheder. Inklusive ansættelsesplatforme letter også oprettelsen og distributionen af ​​uvildige jobbeskrivelser, ansøgerstyring og -sporing samt organisering af ansøgerdata. Disse løsninger er almindeligvis integreret i HR-afdelinger og har ofte grænseflader med ansøgersporingssystemer (ATS), jobtavler og anden rekrutteringsautomatiseringssoftware.