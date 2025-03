Software til rekruttering af mangfoldighed - Mest populære apps

Inclusively

inclusively.com

Inclusivitet er den nye produktivitet I nutidens hurtigt skiftende forretningslandskab er Inclusive spydspidsen for bevægelsen for at omdefinere, hvad succes på arbejdspladsen virkelig betyder. Ved at synergi produktivitet, compliance og inklusion understreger vi den ubestridelige forbindelse mellem forskellige teams og uovertrufne resultater. Vores mission går ud over blot at fremme inklusivitet; vi sikrer, at organisationer ikke kun overholder reglerne, men trives i denne nye arbejdstid. Med Inclusively er enhver organisation bemyndiget til at udnytte den uovertrufne dygtighed af en mangfoldig og levende arbejdsstyrke. Udfordringer, vi løser: Fastholdelse og produktivitet: Årlige produktivitetstab på 150 milliarder dollars kan spores tilbage til problemer relateret til mental sundhed og kroniske sygdomme. Inclusivelys skræddersyede tilgang har vist en stigning i produktiviteten på 72 % og en imponerende 90 % stigning i fastholdelsen, når disse udfordringer bliver løst på passende vis. Diversitet og overholdelse: Selv med 30 % af arbejdsstyrken, der passer til den føderale handicapdefinition, er det kun en lille del, omkring 3-5 %, der føler sig trygge ved at afsløre deres handicap. Vores mission er at dreje organisationer hen imod et etos, hvor gennemsigtighed og inklusivitet er iboende. Hvordan inklusivt gør en forskel: Forbered dig: Med udgangspunkt i et grundlag af ægte inklusion tager vi et dybt dyk ned i eksisterende processer, samler essentiel medarbejderindsigt og bruger branchebenchmarks til at fremhæve vækstvektorer, alt imens vi kortlægger en klar vej fremad. Leje: Vores store netværk af partnere udstyrer os med et mangfoldigt kandidatreservoir. Takket være vores state-of-the-art AI-system sikrer vi, at kandidater finder roller, der passer til deres styrker og mål. Vores raffinerede integration sikrer en strømlinet ansættelsesproces. Behold: Navigering af indkvarteringsanmodninger forvandles fra en udfordring til en mulighed med Inclusively. Vi gør det muligt for organisationer at skræddersy deres miljøer, der afspejler behovene og ambitionerne hos den moderne arbejdsstyrke, især den dynamiske Gen Z. Support: Ud over funktioner og værktøjer, forsvarer vores dedikerede Customer Success-team din organisations overordnede mål. Fra strategiformulering til KPI-tilpasning og fremme af skalerbar inklusive indsats, vi er dine dedikerede partnere. Vores Inklusiv-fællesskab udvider denne rejse yderligere og fremmer et område af delt viden og gensidig vækst. Konklusion: Inklusivt er ikke kun en løsning – det er hjørnestenen i et paradigmeskifte i, hvordan vi forestiller os arbejdspladser. For fordelsmæglere, der leder efter effektive tilbud til deres kunder, fremstår Inclusive som guldstandarden. Vi forestiller os ikke kun, men skulpturerer aktivt den fremtidige arbejdsplads: adaptiv, inkluderende og blomstrende. Bliv en del af denne transformative rejse med os.