Software til rekruttering af mangfoldighed - Mest populære apps - Sverige

Genopfinde CV'et for at se en generation af talenter som aldrig før. Rekrutteringslandskabet for tidlig karriere udvikler sig hurtigt, med virksomheder, der søger innovative metoder til at tiltrække og forstå Gen Z-talentpuljen. Traditionelle CV'er formår ofte ikke at fange den sande essens af en kandidat, hvilket fører til et misforhold i kompetencer og virksomhedskultur, hvilket forværres yderligere af mængden af ​​ansøgninger og behovet for en mangfoldig arbejdsstyrke. Det er også stadig sværere for virksomheder at skille sig ud for ansøgere, det er her, vi kommer ind i billedet. Vi introducerer Vizzy Vizzy er en avanceret rekrutteringstalentteknologiplatform, der revolutionerer Early Careers ansættelsesprocessen. I modsætning til konventionelle metoder leverer Vizzy enestående ansøgningsprocesser og giver et dynamisk professionelt resumé, der tilbyder en 360-graders visning af en kandidats potentiale ud over det konventionelle CV. Vores teknologi er designet til at tilpasse sig skiftet mod mere holistisk ansættelse og Gen Z-forventningen om engagerende, digital-første rekrutteringsprocesser. Sådan fungerer det Vizzy hjælper virksomheder med at levere brandtilpassede ansøgningsprocesser for at skille sig ud fra mængden og tiltrække et bredere talentpublikum end normalt. Vizzy inviterer kandidater til at skabe en engagerende professionel profil, der viser deres motivationer, personlighed, færdigheder og holdninger gennem en intuitiv og underholdende grænseflade. Arbejdsgivere er derefter udstyret med dybere indsigt, der bedre informerer ansættelsesbeslutninger og informerer bredere dele af virksomheden. Vizzy's omdanner kandidatindsigt til forbrugerindsigt, der leverer værdi fra dem, der er ansat og ikke ansat, og informerer marketing, produkt og mere. Vigtige fordele På et strategisk niveau hjælper Vizzy virksomheder med at skille sig ud fra mængden på et travlt og konkurrencepræget marked, hvor det er altafgørende at tiltrække toptalent i den tidlige karriere. På et funktionelt niveau giver Vizzy virksomheder mulighed for at udnytte en bredere talentpulje, afbøde ubevidste skævheder og forbedre deres tiltrækningskraft for deres employer brand ved at tilbyde en moderne, inkluderende og kandidatvenlig ansøgningsoplevelse. Vores kunder har observeret forbedret kandidatkvalitet (ofte ansætter flere end planlagt, hvilket fører til højere fastholdelsesprocenter og en arbejdsstyrke, der stemmer overens med deres virksomhedsværdier. Ud over dette opnår de berømmelse som en arbejdsgiver, der bruger en teknologi, der giver genklang hos den næste generation af talenter, tale til dem, da de ønsker at være på et afgørende tidspunkt i deres karriererejse.