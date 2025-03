Digital tvillingsoftware - Mest populære apps

App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Digital tvillingsoftware skaber en virtuel model eller simulering af et fysisk aktiv, hvilket giver mulighed for præstationsovervågning i realtid. Disse værktøjer hjælper med at simulere ydeevne, forudsige vedligeholdelsesbehov og optimere aktiver til maksimal effektivitet. Virksomheder udstyrer deres fysiske aktiver med sensorer til at generere de data, der kræves til en digital tvilling. Ved at konvertere aktiver til IoT-aktiverede enheder kan de spore og overvåge maskiner effektivt. Digital tvillingsoftware bruges ofte sammen med IoT-enhedsstyringssoftware eller computerstøttet ingeniørsoftware (CAE).