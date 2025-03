Digital tvillingsoftware - Mest populære apps

QAD

qad.com

QAD er en førende udbyder af næste generations fremstilling og forsyningskæden løsninger i skyen. For at få succes i en turbulent verden, der står over for forstyrrelser i udbud og udsving i efterspørgsel, skal producenter og forsyningskæder hurtigt reagere på forandring og problemfrit optimerer smidighed, effektivitet og modstandsdygtighed for effektiv kundeservice. QAD leverer adaptive applikationer for at muliggøre disse adaptive virksomheder. Grundlagt i Santa Barbara, Californien, har QAD kunder i 84 lande over hele verden. Tusinder af virksomheder har implementeret QAD Enterprise Solutions, herunder Enterprise Resource Planning (ERP), Digital Commerce (DC), Leverandør Relationship Management (SRM), Digital Supply Chain Planning (DSCP), Global Trade and Transportation Execution (GTTE), Enterprise Quality Management System (EQMS), Connected Workforce og Process Intelligence.