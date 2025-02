Digital tvillingsoftware - Mest populære apps - Slovakiet

Braincube

Braincube er en smart IIoT-platformspakke med business- og ekspertapps designet til industrien. Braincubes platform og hylde-apps giver producenterne mulighed for at finde øjeblikkelig og langsigtet værdi fra datastrømme og Big Data-analyse. Dens betjeningssoftware giver øjeblikkelig synlighed i live-forhold via Edge og giver et centrum af analyseapps via Cloud for bedre at optimere ydeevnen. Kombiner Edge og Cloud for at få de bedste resultater fra din IIoT-platform: juster til anbefalingerne i realtid og forbedre den fremtidige ydeevne. Vælg mellem en robust app-butik for at hjælpe dig med at nå dine kontekstspecifikke mål, uanset om du stræber efter løbende forbedringer og højere produktivitet, omkostningsreduktion via Machine Learning, aktivovervågning og forudsigelige vedligeholdelsesstrategier eller visualisering med diagrammer, tabeller og dashboards. Braincube tilbyder en one-stop-shop til at tage kontrol over dine data og transformere dine operationer.