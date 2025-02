Digital Salgsrum Software - Mest populære apps - St. Helena

Twig

Twig er et AI-drevet værktøj designet til at hjælpe brugere med hurtigt og nemt at finde de svar, de har brug for, fra teknisk dokumentation uden at skulle bruge timer på at gennemsøge endeløse sider med dokumenter. Værktøjet fungerer ved semantisk at analysere dokumentation, vidensbaser, tidligere supportbilletter og andre datakilder for at give præcise svar på kundernes komplekse spørgsmål. Dette reducerer omkostningerne til kundesupport markant med op til 30 %. Twigs AI-modeller er trænet på offentligt tilgængelige data, hvilket giver den mulighed for at finde og anbefale relevante svar på brugerspørgsmål med tillid. De anbefalede svar inkluderer citater, der øger svarets troværdighed ved at vise brugerne, hvor de kan finde yderligere oplysninger. Twig hjælper også supportmedarbejdere med at blive mere produktive ved at automatisere kedelige opgaver og levere kraftfulde værktøjer, der erstatter travlt arbejde med menneskelig empati. Det gør det muligt for agenter at forbedre kvaliteten af ​​kundeengagement ved at bringe højere minimumsstandarder for svarkvalitet og hjælpe dem med at bemærke potentielle risici i svar. Twig kan integreres med de fleste populære dokumentations- og videnbaseprodukter, og den renser data og fjerner enhver personlig identificerbar information (PII) for at sikre privatlivsbeskyttelse. Twig er et AI-værktøj designet til at forbedre kundeoplevelsen markant ved at give præcise, relevante og hurtige svar på tekniske spørgsmål.