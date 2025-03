SolarWinds

solarwinds.com

Helpdesk Essentials -pakken er kombinationen af ​​SolarWinds® Web Help Desk og Dameware Remote Support. De integreres for at spare dig tid ved at automatisere og forenkle helpdesk og det fjern supportopgaver. Nøglefunktioner: * Centraliseret billettering og hændelsesstyring * It Asset Management (ITAM) med automatiseret opdagelse og centraliseret lagerbeholdning * Indbygget videnbase til selvbetjening * Det ændrer styring og tilpassede godkendelsesarbejdsgange * Rapportering, SLA -alarmer og kundeundersøgelser * Fjernbetjening Windows®, Mac OS® X og Linux® Systems * Indbyggede værktøjer til systemovervågning, visning af hændelseslog og netværksdiagnostik uden at indlede en fuld fjernsession * Fjernadgang til support slutbrugere uden for firewall