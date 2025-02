Digital Risk Protection (DRP) platforme - Mest populære apps - Tyrkiet

Privacy Bee

privacybee.com

Kan du huske det fildelingssted, du oprettede en konto på for 5 år siden? Gik du nogensinde tilbage og slettede din konto, eller har du bare opgivet den og aldrig vendt tilbage? Hvis det var sidstnævnte, betyder det, at du stadig er i virksomhedens database et halvt årti senere. Nogle data blev frit givet til en virksomhed for år siden (og glemt), men de fleste af dem købes og sælges gennem et massivt netværk af datamæglere. Det er en overvågningsindustri på flere milliarder dollar, som få mennesker ved eksisterer. Privacy Bee er din partner inden for databeskyttelse. Vi skrubber person- og arbejdsdata væk for dine ledere og medarbejdere og sletter dem fra virksomhedens databaser, så de ikke ender i de forkerte hænder. Vi opnår dette ved at kontakte virksomheder og mere end 150.000 websteder for at fremsætte anmodninger om fjernelse på dine vegne. Med hver sletning er dine mest følsomme forretningsdata mindre tilbøjelige til at blive hacket! Tag fat i dag for at få den mest omfattende databeskyttelsestjeneste på markedet.