Digital Risk Protection (DRP) platforme - Mest populære apps - Sint Maarten

PhishLabs

phishlabs.com

Fortras PhishLabs er et efterretningsfirma for cybertrusler, der leverer digital risikobeskyttelse gennem kurateret trusselsintelligens og fuldstændig afbødning. PhishLabs leverer brandefterligning, kontoovertagelse, datalækage og trusselsbeskyttelse på sociale medier i én komplet løsning til verdens førende brands og virksomheder. For mere information, besøg https://www.phishlabs.com. En nøgledel af Fortra (det nye ansigt for HelpSystems) PhishLabs er stolte af at være en del af Fortras omfattende cybersikkerhedsportefølje. Fortra forenkler nutidens komplekse cybersikkerhedslandskab ved at bringe komplementære produkter sammen for at løse problemer på innovative måder. Disse integrerede, skalerbare løsninger løser de hurtigt skiftende udfordringer, du står over for med at beskytte din organisation. Ved hjælp af kraftfuld beskyttelse fra PhishLabs og andre er Fortra din ubarmhjertige allierede, her for dig hvert skridt på vejen gennem din cybersikkerhedsrejse.