Digital Risk Protection (DRP) platforme - Mest populære apps - Tyskland

En DRP-platform (Digital Risk Protection) er en cybersikkerhedsløsning, der beskytter en organisations digitale aktiver mod eksterne trusler, der ligger uden for dens traditionelle sikkerhedsgrænser. Disse værktøjer giver en samlet og effektiv måde at håndtere digitale risici på, herunder phishing-angreb, brandefterligning, insidertrusler og tyveri af intellektuel ejendom. Ved at strømline processen sætter DRP-platforme organisationer i stand til proaktivt at beskytte deres brandomdømme, digitale aktiver og følsomme oplysninger. De fungerer som omfattende løsninger for sikkerhedsteams til at identificere, overvåge, afbøde og styre risici på tværs af onlinemiljøet.