App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Søg

✨ WebCatalog Desktop ✨ Gør websites til desktop-apps med WebCatalog Desktop – dit alt-i-et værktøj til at administrere apps og konti. Skift mellem flere konti, organiser apps efter arbejdsgang, og få adgang til et kurateret katalog af desktop-apps til Mac og Windows. Download WebCatalog Desktop Lær mere

Mest populære Tilføjet for nylig Digitale læringsplatforme - Mest populære apps

Digitale læringsplatforme giver engagerende oplevelser, der giver studerende mulighed for at interagere aktivt med uddannelsesmæssigt indhold. Uddannere integrerer disse platforme i deres undervisning om at gøre lektioner mere engagerende og personaliserede for hver studerende. Afhængig af platformen kan instruktører have studerende til at bruge softwaren i klassen eller tildele den til ekstra praksis derhjemme. Mange af disse platforme har nu adaptive læringsfunktioner, der justerer lektioner i realtid baseret på individuel studerendes præstation. Disse platforme imødekommer en række uddannelsesmæssige mål, hvor nogle fokuserer på specifikke emner som videnskab eller sociale studier, mens andre understreger tværfaglige færdigheder, såsom læsning og skrivning. De er velegnede til lærere og professorer på tværs af alle uddannelsesniveauer, fra K - 12 til videregående uddannelsesinstitutioner.