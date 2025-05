Digitale tilgængelighedsværktøjer - Mest populære apps

App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Digitale tilgængelighedsværktøjer giver målrettede løsninger til specifikke stadier af den digitale tilgængelighedsprocessen, der sikrer, at personer med handicap effektivt kan få adgang til og bruge websteder og webapplikationer. For mennesker med handicap kræver internetadgang ofte hjælp fra yderligere teknologier, hvor digitale tilgængelighedsværktøjer spiller en afgørende rolle. Disse værktøjer kan være selvstændige produkter eller plugins. Nogle bruges af udviklings- og designteams til at overvåge websteder og udføre revisioner for målbare tilgængelighedsmålinger. Andre, som skærmlæsere og tekstlæsere, er designet til slutbrugere og hjælper dem med at ændre eller forbedre deres hjemmesideoplevelse i realtid. Denne kategori omfatter værktøjer, der tilbyder specifikke tilgængelighedsfunktioner, i modsætning til de omfattende funktionaliteter, der findes i Digital Accessibility Platforms. For at kvalificere sig til inklusion i kategorien Digitale tilgængelighedsværktøjer skal et produkt: Være et selvstændigt produkt eller plugin, der leverer værktøjer, der adresserer specifikke trin i den digitale tilgængelighedsprocessen, såsom tilgængelighedstest, automatiseret fejlretning og forbedring af brugeroplevelsen for handicappede besøgende.