Digitale tilgængelighedsplatforme udfører flere funktioner, der er nødvendige for at sikre, at digitale grænseflader (f.eks. websteder, apps, software) er i overensstemmelse med reglerne for digital tilgængelighed. Disse platforme fungerer som en one-stop-shop for digitale tilgængelighedsbehov, der sikrer, at personer med handicap korrekt kan få adgang til og bruge websteder og andre digitale applikationer. Disse platforme, der primært bruges af udviklingsteams, hjælper med at sikre, at de grænseflader, de skaber, er både tilgængelige og kompatible. Nogle virksomheder ansætter eksperter i digital tilgængelighed, som overvåger overholdelse og fremskridt ved hjælp af disse platforme. Ofte er digitale tilgængelighedsplatforme opdelt i forskellige moduler, der adresserer specifikke dele af tilgængelighedsprocessen, fra test og udbedring af fejl til løbende compliance-overvågning. Moduler kan omfatte værktøjer til udviklingsteams til at fange tilgængelighedsfejl under kodning, værktøjer til at udføre trinvise tilgængelighedstests og overvågningsværktøjer for at sikre, at websteder forbliver kompatible over tid. Mens digitale tilgængelighedsplatforme giver væsentlige funktioner til at vedligeholde tilgængelighedskompatible digitale grænseflader, kan de også integreres med andre selvstændige værktøjer til forbedret funktionalitet. For at kvalificere sig til optagelse i kategorien Digital Accessibility Platforms skal et produkt: * Scan og identificer tilgængelighedsproblemer baseret på Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) * Løs automatisk almindelige problemer * Generer rapporter for at løse mere komplekse problemer * Tilbyd et dashboard eller andre metoder til at overvåge tilgængelighedsændringer og fremskridt