Software til diagram - Mest populære apps - Surinam

Miro er et visuelt arbejdsområde for innovation, der gør det muligt for distribuerede teams af enhver størrelse at drømme, designe og bygge fremtiden sammen. Med magien ved Miros intelligente lærred kan visualisering af koncepter, ideer og løsninger som et team ske hvor som helst - ingen tør-slettemarkører er nødvendige. Synkroniser, flyt og mærk forbindelsen ved at arbejde side om side med dit team - selv i fjerntliggende, distribuerede eller hybride arbejdsmiljøer. Miros kunder elsker at bruge Miro til at: * Afhold online møder og teamworkshops * Brainstorm nye ideer og designs på et ubegrænset bræt * Rediger, anmærk og marker dokumenter og PDF'er * Tag digitale noter med en Apple Pencil (og reducer papirforbruget!) * Saml nemt ressourcer, fotos, dokumenter, links og referencer * Planlæg og administrer agile arbejdsgange og scrum-ritualer * Opret brugerrejser, kortlæg processer og udvikle personas * Undervis og faciliter interaktive klasser i et samarbejdsrum * Skab et visionboard af ideer og inspiration Miro giver dig mulighed for at skabe når som helst og hvor som helst. Med over 200+ præ-lavede skabeloner, en træk-og-slip-grænseflade og ingen grænse for samarbejdspartnere, er det hurtigt og sjovt at arbejde på et Miro-kort.