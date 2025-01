Software til diagram - Mest populære apps - Pakistan

Miro

miro.com

Miro giver et visuelt arbejdsområde for innovation, der gør det muligt for distribuerede teams af enhver størrelse at drømme, designe og bygge fremtiden sammen. I dag er mere end 70 millioner brugere over hele verden i 200.000 organisationer inklusive Nike, Ikea, Deloitte, WPP og Cisco afhængige af Miro for at forbedre produktudviklingssamarbejdet, for at fremskynde tiden til markedet og for at sikre, at nye produkter og tjenester leverer til kunden behov. Miros visuelle arbejdsområde gør det muligt for distribuerede teams at komme sammen for at syntetisere information, udvikle strategi, designe produkter og tjenester og styre processer gennem hele innovationens livscyklus. Når du ser på et Miro Board, kan du se hundredvis af samarbejdspartnere bevæge sig gennem rummet som navngivne markører på skærmen, der designer, bidrager med ideer, giver feedback og samskaber sammen med delte værktøjer og information.