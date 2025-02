DevOps platforme - Mest populære apps - Sverige

ActiveState

activestate.com

Byg automatisk Python, Perl og Tcl runtimes til Windows, Linux og Mac, eller download en af ​​vores populære præbyggede ActivePython, ActivePerl eller ActiveTcl distributioner. ActiveState har skabt innovative værktøjer til udviklere i mere end 20 år, herunder vores populære open source-sprogdistributioner til Perl, Python og Tcl, vores prisvindende Komodo IDE og senest vores kraftfulde beta, ActiveState-platformen. Byg køretider for Python, Perl og Tcl...på få minutter! Med ActiveState-platformen kan du automatisk bygge dit sprog med hundredvis af populære, kontrollerede tredjepartspakker, så du kan få kodning med det samme. Har du brug for at tilføje afhængigheder? Byg dem automatisk fra kilden (inklusive linkede C-biblioteker), løs konflikter og pak dem til Windows, Mac eller Linux. Med ActiveState-platformen kan udviklere: Eliminere "works on my machine"-problemer - bygge og implementere et konsistent, reproducerbart runtime-miljø på tværs af alle dev-, test- og produktionssystemer. Undgå "Dependency Hell" - afhængigheder løses automatisk for dig, hvor det er muligt Automatiser pakning - minimal sprog-/OS-ekspertise påkrævet. Automatiser opsætning – installer din runtime i et virtuelt miljø med en enkelt kommando ved hjælp af kommandolinjegrænsefladen (Statsværktøjet). Automatiser dine udviklingsarbejdsgange med State Tool (CLI'en til ActiveState-platformen). Brug den til at: Automatisk opsætte kørselstider for ethvert miljø, hvilket forenkler README-filtilgangen. Del hemmeligheder (dvs. API-nøgler, brugerlegitimationsoplysninger) på en enkel, men sikker måde. Opret scripts på tværs af platforme. Hvordan virker det? Tænk på det som en SaaS-baseret "Language-As-A-Service" funktion. Brug vores platform til at bygge en skræddersyet runtime til dit næste projekt, inklusiv kun det sprog og de pakker, dit projekt har brug for. Vælg et sprog (Python, Perl eller Tcl). Vælg dit operativsystem (Linux eller Windows, plus Mac til Python). Tilføj de pakker, dit projekt kræver. ActiveState trækker regelmæssigt pakker fra hvert sprogs standard open source repository (CPAN, PyPI osv.) for at sikre, at dit open source sprog og komponenter er opdateret, kan kompileres fra kilden og derefter verificeres til at arbejde sammen i en distribution, der er pakket til de fleste større operativsystemer. Værktøjerne ActiveState bruger til at skabe vores open source sprogdistributioner er nu frit tilgængelige for enhver udvikler at prøve. Hvis du er en udvikler, der laver Python-, Perl- og Tcl-builds, kan ActiveState Platform klare meget af løbe rundt for dig. Det kan oprette din build med det sprog og de pakker, du har brug for til at køre dit projekt – fra kilden! ActiveState-platformen giver udviklere frihed til at innovere med open source-sprog, samtidig med at virksomheder får den centraliserede synlighed og kontrol, de har brug for for at mindske risikoen. Udviklere bruger ofte for meget tid på det lave arbejde med at administrere afhængigheder og konfigurere Python- eller andre sprog-runtimes, før de overhovedet kan komme til kodning. ActiveState-platformen håndterer den underliggende VVS ved automatisk at løse afhængigheder og kompilere brugerdefinerede kørselstider, der er klar til at gå, så udviklere kan fokusere på produktivitet. På samme måde ønsker virksomheder at indføre open source-sprog for at muliggøre hastighed, innovation og omkostningsbesparelser. Men de skal også mindske risikoen for sikkerhedssårbarheder, ukontrolleret brug af 3. parts IP og uklare licenser og herkomst. ActiveState-platformen bygger ud fra forudverificerede og velkendte pakker, så sikkerheds- og overholdelsesteams kan vurdere risici på forhånd og reducere omkostningerne til afhjælpning. Derudover kan de nemt se en materialeliste, der viser indholdet og historikken for hvert sprogs runtime. Andre højdepunkter: Prioritetsstøtte: Ledere inden for finansielle tjenester, rumfart og forsvar, teknologi og andre industrier HSBC, Altair, Microsoft bruger ActiveState-platformen til at fremskynde applikationsudvikling og sikre overholdelse af open source-licenspolitikker. Forudbyggede runtimes: Løs almindelige use cases med specialbyggede runtimes såsom Python til maskinlæring, Python 2 til 3 migration og webudvikling, som inkluderer de mest populære pakker.Gratis Beta for udviklerne! Har du brug for at bygge et runtime-miljø fra kilden? ActiveState-platformen giver dig adgang til et forudkonfigureret byggemiljø