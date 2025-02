Demo automatiseringssoftware - Mest populære apps - Surinam

CloudShare

cloudshare.com

CloudShare, cloud-virksomheden til forretningsacceleration, er den nemmeste løsning til salg og kundesucces. Det er designet til at hjælpe softwarevirksomheder med at levere komplekse demoer, PoC'er og træning, og replikere oplevelser fra den virkelige verden uden at gå på kompromis med tiden til markedet. CloudShare gør det muligt for organisationer at fokusere på at accelerere vækst ved at automatisere opsætningen af ​​miljøer i stor skala. Det giver overblik over og kontrol over brugen. Det leverer kraftfulde ressourcer, der fremmer effektiviteten og understøtter hvert trin i processen for bedre resultater, hurtigere. CloudShare kører med enhver infrastruktur - on-premise eller oven på en offentlig sky - og integreres med kernesalgs- og LMS-værktøjer, hvilket gør det nemt at implementere. Hvad bringer et smil frem på CloudShare-kundernes ansigter? 1. Hurtig opsætning: Drej interaktive softwareoplevelser op på et blunk. Opret eller klon miljøer på få minutter, ikke timer, for at efterligne virkelige oplevelser til demoer, POC'er og træning. 2. Hands-on Assistance: Hold øje med elevernes og potentielle kunders fremskridt i realtid for at give dem den opmærksomhed, de har brug for for at få succes med over-the-skulder-funktioner 3. Avanceret samarbejde: Forbedre samarbejde og kommunikation gennem Slack-integrationer, chat, webhooks, videokonferencer i appen og mere engagerende værktøjer til at forbinde dig og dine brugere. 4. Omkostningskontrol: Ikke flere budgetudblæsninger! Maksimer ressourceallokeringen med automatisering for at suspendere eller slette miljøer, når de ikke er i brug, hvilket sikrer effektiv udnyttelse og omkostningsbesparelser. 5. Rapportering og analyse: Optimer ydelsen af ​​dine salgs- og træningsmiljøer, og øg ROI med dyb indsigt i analyser. CloudShare REST API giver dig mulighed for at sende brugerdefinerede data til dine foretrukne BI-værktøjer. CloudShare har tillid til mere end 500 virksomhedskunder i over 100 lande, herunder Palo Alto Networks, Atlassian, ForgeRock, Fortinet og HP.