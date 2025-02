Software til generering af efterspørgsel - Mest populære apps - Thailand

Trueleads

Trueleads er en cloud-baseret platform, der interagerer med de eksisterende algoritmer og applikationer, der allerede er på plads på LinkedIn. Det vil hjælpe dig med at udvide dit LinkedIn-netværk og salgspipeline ved at automatisere hele processen med at søge efter og oprette forbindelse til udvalgte mål (beslutningstagere). Når de er tilsluttet, begynder Trueleads automatisk at sende en sekvens af brugerdefinerede beskeder og/eller InMail'er for at sikre et tilladelsesledet telefonopkald eller møde. Du kan kontakte op til 5000+ nye målrettede beslutningstagere om måneden ved hjælp af Trueleads' unikke cloud-baserede automatisering og AI-platform. For at komplimentere vores kraftfulde AI-platform forstår vi, at enhver automatisering kræver menneskelig berøring for at gøre den vellykket. Det er her, Trueleads arbejder sammen med dig om alle variablerne, så du får de bedste resultater og forbliver sikker på LinkedIn. - Best Practices for socialt salg - Linkedin-profilgennemgang - Forfining af målpublikum - Sequenced Messaging Support Disse elementer kombineret med vores platform giver vores kunder ro i sindet, mens de skaber omkostningseffektive kundeemner af høj kvalitet og hurtig ROI.