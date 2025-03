Deep Learning software - Mest populære apps - Trinidad og Tobago

Emozo Labs

Emozos DIY Research & Feedback Collection-platform bruger adfærdsmæssig og følelsesmæssig indsigt til at hjælpe kunder med at træffe de rigtige beslutninger for alt digitalt indhold. Kombineret med vores konsulenttjenester og paneler hjælper vi kunder med at gå ud over traditionelle kundedataanalyser og dykke ned i kundernes hjerter og sind for at forstå effektiviteten og virkningen af ​​alt digitalt indhold. Vi hjælper kunder med at skabe og implementere mere målrettet digitalt indhold – annoncer, applikationer, streaming medieindhold og lignende, på enhver kanal – web, mobil, sociale medier, tv osv. Vi bruger kundeafledt indsigt til at løse brand, messaging, og opleve udfordringer. Vores nye metode til at kombinere ubevidste (opmærksomhed og følelser) og erklærede (spørgeskema) svar hjælper kunder med at forstå effektiviteten af ​​alt digitalt indhold meget hurtigt. Vi udnytter AI til at muliggøre kvalitativ forskning i stor skala og med hastighed på kundernes enheder. Uden behov for, at kunder og deres kunder skal downloade, installere eller vedligeholde noget. Emozos SaaS-platform understøtter iterative design-udviklingsprocesser og tilbyder fuld sikker databeskyttelse for kunder og deres kunder.