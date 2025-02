Deep Learning software - Mest populære apps - Singapore

LumenVox

LumenVox er en førende udbyder af taleteknologi i carrier-grade til organisationer over hele verden. Som en del af Capacity transformerer LumenVox kundeoplevelser med AI-drevet talegenkendelse og stemmegodkendelsesteknologi. LumenVox's DNA er baseret på 20 års stemmeteknologi og leverer det mest omfattende, omkostningseffektive og fleksible taletilbud. Virksomhedens dybe historie inden for tale- og stemmeteknologi gør det muligt for virksomheder at opbygge stemmeoplevelser, der ikke kun forstår, hvad der bliver sagt, men også identificerer, hvem der siger det. LumenVox er den eneste udbyder, der giver virksomheder den fleksibilitet og kontrol, de har brug for, for nemt at integrere applikationer i ethvert miljø – on-premise, multi-cloud eller en hybridmodel. I sammenligning med andre taleudbydere kan LumenVox typisk reducere de samlede ejeromkostninger (TCO) med så meget som 35 procent. Derudover kan LumenVox implementere nye sprogmodeller i gennemsnit på 60 dage eller mindre, hvor de fleste udbydere kræver seks måneder eller mere. ASR med transskription er hjørnestenen i LumenVox-softwareporteføljen. LumenVox’ tale- og stemmesoftwarestak fungerer på et grundlag af kunstig intelligens og dyb maskinlæring for at levere højtydende fremtidssikret taleteknologi. Drevet af ende-til-ende dybe neurale netværk accelererer LumenVox's ASR-motor evnen til at tilføje nye sprog og dialekter for at betjene en mere forskelligartet base af brugere. I forbindelse med ASR tilbyder LumenVox Text-to-Speech (TTS) software til at verbalisere skrevet tekst. Dette giver virksomheder mulighed for at omdanne chatbots til voicebots. Gennem LumenVox's avancerede værktøjssæt kan virksomheder udføre tuning og transskription – inklusive parameter-, grammatik- og versionsopgraderingstest – for enhver talegenkendelsesapplikation. Værktøjssættet hjælper kunder med at undgå dyre, tidskrævende professionelle tjenester, hver gang de skal udvide deres taleaktiverede applikation. Kunder, der er på ældre ASR'er, kan drage fordel af værktøjssættet ved at have muligheden for nemt at migrere deres grammatik og konfidensværdier over til LumenVox ASR.