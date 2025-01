Deep Learning software - Mest populære apps - Réunion

Imagga

imagga.com

Imagga er en platform af cloud-baserede og on-premise API'er til automatiseret billed- og videotagging beregnet til udviklere, virksomheder og virksomheder. Imaggas teknologi hjælper virksomheder med at forstå deres store og dynamiske billed- og videosamlinger. I øjeblikket (pr. oktober 2017) brugt af 11.500+ udviklere og 220+ virksomheder verden over og har modtaget adskillige verdensomspændende priser og anerkendelse, såsom Bedste teknologileverandør ved South Summit '15 af HM The King of Spain, Global Champion in News and Media at World Summit Awards '16 af FN, og Global Innovator in Image Analytics '16 af IDC, blandt andre. En pioner og global innovatør inden for billedmærkning som et servicerum - virksomheden har drevet sin cloud API siden 2011, og dens flagskibsteknologier til automatisk tagging og automatisk kategorisering siden 2013. Ud over sin billedgenkendelsesteknologi leverer Imagga en platform af cloud-baserede API'er til automatisk billedgenkendelse, tagging og kategorisering, der gør det muligt for udviklere og virksomheder at bygge applikationer og løsninger, der forstår billeder. Teknologien kan også leveres som on-premise installation, hvis det er nødvendigt. Imagga's billedgenkendelsesteknologi automatiserer fuldstændig processen med at tildele søgeord og/eller domænespecifikke kategorier til billeder. Løsningen er vandret skalerbar og kan håndtere den mængde billeder, der skal analyseres og kommenteres. Den kan tilpasses kundernes behov ved hjælp af tilpasset træning og/eller feedback loop. Indpakket i en meget nem at integrere API i skyen, eller on-premise, kan den gå i produktion i løbet af flere timer.