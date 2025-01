Deep Learning software - Mest populære apps - Filippinerne

CloudSight

CloudSight er en global leder inden for billedtekstning og -forståelse. Vores mål er at levere den mest overlegne og state-of-the-art løsning til mennesker og virksomheder rundt om i verden. CloudSight har to banebrydende forbrugerapps - CamFind, verdens første succesrige mobile visuelle søgemaskine, som giver dig mulighed for at "Søge i den fysiske verden"​ og finde information om hvad som helst blot ved at tage et billede fra din mobile enhed; og TapTapSee, en app til blinde og svagtseende, der bruger mobilenhedens kamera og VoiceOver til at fotografere objekter og identificere dem højt for brugeren. Derudover kan udviklere gennem CloudSight API bruge den samme teknologi, som er tilgængelig for Fortune 500-virksomheder og større detailhandlere. CloudSight Inc. blev grundlagt i 2012 og er baseret i Los Angeles, Californien.