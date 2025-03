App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Dedikeret hosting, også kaldet en dedikeret server, er en form for webhosting, hvor udbyderen tilbyder en eller flere servere udelukkende dedikeret til en enkelt klient. I modsætning til shared hosting eller virtual private server (VPS) hosting, sikrer dedikeret hosting, at alle ressourcer på serveren udelukkende allokeres til klienten. Dette arrangement giver klienten fuld kontrol over serveren, inklusive hardwarevalg, valg af operativsystem, databasepræferencer og mere. Denne type hosting er særligt velegnet til organisationer eller websteder, der oplever store mængder trafik. Med dedikerede ressourcer minimeres latency, og den overordnede webstedsydelse kan forbedres betydeligt. Dedikeret hosting har dog en tendens til at være dyrere sammenlignet med delte eller VPS-hostingtjenester. Denne højere udgift skyldes, at klienten bærer det fulde ansvar for serverdriftsomkostninger, herunder softwareopdateringer, hardwarevedligeholdelse og andre relaterede udgifter.