ThoughtExchange er AI Engagement and Experience -platformen, der uddyber engagement, forbedrer data og giver hurtigere, lettere analyse og handlinger - så du spilder ikke et øjeblik. * Overflade bedre indsigt gennem rigere, mere personaliserede engagementer. Vælg fra flere metoder for at forene kvantitativ og kvalitativ dataindsamling og afdæk nuance. * Med AI -analyse integreret i hele ThoughtExchange -platformen omdannes deltagerindsigterne til handlingsmæssige, målrettede løsninger på få minutter i stedet for måneder. * AI analyserer dine engagementsdata, kombinerer dem med kontekstuel information om din organisation og producerer personaliserede handlingsplaner for enkeltpersoner eller grupper - inden for sekunder. Ved hjælp af sin sofistikerede analyse og sikker openai -integration, får bredere deltagelse, dybere indsigt og handlingsmæssige ideer på langt mindre tid. Med ThoughtExchange kan du få adgang til tusinder af stemmer i en samtale - og dens AI tager sig af dataanalysen for dig i minutter i stedet for måneder. Hør hvad, hvornår, hvordan, hvorfor (og nogle gange hvor) af din udfordring, med kun et spørgsmål.