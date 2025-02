DDoS-beskyttelsessoftware - Mest populære apps - Sverige

DataDome

DataDomes bot- og online svindelbeskyttelse stopper angreb med uovertruffen nøjagtighed og ingen kompromis. Vores platform, drevet af flerlags maskinlæring, analyserer 5 billioner signaler dagligt og tilpasser sig og scanner hver anmodning i realtid. I 2023 blokerede DataDome over 316 milliarder svindelangreb. Førende globale virksomheder – inklusive Tripadvisor og Foot Locker – stoler på, at DataDome beskytter deres websteder, mobilapps og API'er mod kontosvindel, betalingssvindel, legitimationsoplysninger, DDoS, annoncesvindel og mere. Med rekordtid til værdi tilbyder DataDome gennemsigtig indsigt, 24/7 SOC-ekspertise, nem implementering og 50+ integrationer. Løsningen tilføjer ingen forsinkelse til beskyttede slutpunkter og reagerer på hver anmodning på under 2 millisekunder takket være 26+ regionale PoP'er og autoskaleringsteknologi. DataDome er friktionsfri for forbrugere, samtidig med at den giver optimal beskyttelse og tilbyder den eneste sikre, brugervenlige og privatlivskompatible CAPTCHA og Device Check, det første usynlige alternativ. DataDome tilbyder yderligere løsninger, specialiseret til at bekæmpe konto- og annoncesvindel. DataDome Ad Protect registrerer annoncesvindel, hvilket giver marketingfolk mulighed for at optimere deres kampagner. DataDomes Account Protect-løsning tilbyder omfattende beskyttelse mod menneskedrevet og bot-drevet kontosvindel ved at analysere brugerhensigter.