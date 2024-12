Mest populære Tilføjet for nylig DDoS-beskyttelsessoftware - Mest populære apps - Mexico

DDoS-beskyttelsesværktøjer (Distributed Denial of Service) er designet til at sikre netværksinfrastruktur, websteder og applikationer mod DDoS-angreb. Disse angreb overvælder websteder med overdreven trafik, typisk genereret af botnets dannet af kompromitterede enheder inficeret med malware. DDoS-beskyttelsesløsninger fungerer ved at overvåge webtrafik og etablere basislinjer for normal aktivitet. Når trafikken stiger uventet, registrerer webfiltre disse uregelmæssigheder og omdirigerer den mistænkelige trafik til et kontrolleret miljø, hvilket forhindrer den i at forstyrre det målrettede websted eller den målrettede tjeneste.