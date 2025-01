Mest populære Tilføjet for nylig Software til databasesikkerhed - Mest populære apps - Fransk Polynesien

Databasesikkerhedsværktøjer er afgørende for, at virksomheder kan beskytte de data, der er lagret i deres databaser, og sikre, at de bruges korrekt. Mange af disse værktøjer tilbyder også overvågning af databaseaktivitet, som sporer handlinger i databasen for at sikre, at kun autoriserede personer kan få adgang til følsomme oplysninger. Fælles funktioner omfatter databasevurdering og sikkerhedstest, som hjælper med at opretholde sikkerhedsstandarder og simulere potentielle trusler. Kryptering er en anden nøglefunktion, der sikrer, at data forbliver utilgængelige i tilfælde af læk eller hack. Disse værktøjer kan sikre databaser, uanset om de er på stedet, i skyen eller i hybride miljøer, selvom specifikke funktioner kan variere afhængigt af løsningen. Virksomheder implementerer disse værktøjer for at tilføje et ekstra lag af beskyttelse til deres data.