Værktøjer til datavisualisering - Mest populære apps - Pakistan

Venngage er en informationsdesignplatform, der tilbyder en række b2b-specifikke skabeloner, for at lette kommunikationen af ​​kompleks information inden for og uden for din organisation, nemt og uden en designer. Venngages produkt giver engagerende visuelle materialer til at tilføje til din lærings- og udviklingspensum, som igen hjælper med at holde din organisation opmærksom på vigtige beslutninger og processer. Venngages produkt hjælper med at transformere dataindsigt for at skabe engagerende og kraftfulde visuelt indhold/forskningsdokumenter for at etablere tankelederskab i b2b-rum. Venngage leverer også nyttige eksterne kommunikationsskabeloner til at hjælpe med at dele din virksomheds historie med potentielle kunder og købere. Hvis du har en kompliceret løsning, du tilbyder, og har brug for en nemmere måde at kommunikere din virksomheds værdiforslag på, vil Venngages infografiske skabeloner sikre, at de forstår dine tilbud. Venngage er et fantastisk sted at skabe og organisere vigtige visuelle aktiver for din organisation, såsom rapporter, organisationsstruktur og information, onboarding-vejledninger og materialer, forskningsdokumenter og hvidbøger og mere. Du kan adskille dig fra andre virksomheder ved at bruge datadrevet historiefortælling til at inspirere din organisation og kunder til at forstå meget teknisk information i et visuelt format. Slut dig til over 500 teams og organisationer, der bruger Venngage hver dag til at strømline deres kommunikation og engagere deres teams og publikum. Forvandl dit brands budskaber og indhold fra meget teknisk og forvirrende jargon til visuelt engagerende og overbevisende informationsgrafik. Hold dine distribuerede teams forbundet og afstemt med bedre virksomhedskommunikation. Se, hvorfor virksomheder som Wal-Mart, AstraZeneca, Facebook, GoodLife betragter Venngage som et afgørende værktøj til at holde deres organisationer produktive, tilpassede og engagerede.