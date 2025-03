Software til datavirtualisering - Mest populære apps - Vatikanstaten

Data Virtuality

datavirtuality.com

Data Virtuality tilbyder to produkter til fleksibelt at løse dataintegrations- og administrationsproblemer på en skræddersyet måde, der passer bedst til datateams i den hurtige dataverden. Data Virtuality Platform - Datavirtualisering til fleksible dataarkitekturer Ved unikt at kombinere datavirtualisering og datareplikering giver Data Virtuality Platform datateams fleksibilitet til altid at vælge den rigtige metode til det specifikke krav. Det er en muliggører for Data Fabric og Data Mesh ved at levere de selvbetjeningsfunktioner og datastyringsfunktioner, der er uundværlige for disse rammer. Virksomheder over hele verden, såsom BSH, PGGM, PartnerRe eller Crédit Agricole bruger Data Virtuality Platform til at bygge moderne dataarkitekturer, der opfylder nutidens og morgendagens forretningskrav. Pipes - nem og pålidelig datareplikering Med Pipes kan enhver bygge datapipelines fra mere end 200 tilgængelige kilder til et datavarehus med blot et par klik. Fuldt automatiseret og uden nogen form for kodning. Mange virksomheder fra e-handel og markedsplads samt marketingbureauer vælger Pipes for altid at have friske data til enhver tid. Med Pipes Professional kan datateams desuden bygge deres tilpassede datapipelines med SQL og gøre brug af jobafhængigheder samt avancerede replikeringstyper. Forlag: https://datavirtuality.com/imprint/ Bekendtgørelse om beskyttelse af personlige oplysninger: https://datavirtuality.com/privacy-notice/