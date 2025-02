Datamaskeringssoftware - Mest populære apps - Sint Maarten

LiveRamp

LiveRamp er datasamarbejdsplatformen for verdens mest innovative virksomheder. LiveRamp er en førende inden for forbrugerbeskyttelse, dataetik og grundlæggende identitet, og sætter den nye standard for at opbygge et forbundet kundeudsigt med uovertruffen klarhed og kontekst, samtidig med at brand- og forbrugertillid beskyttes. LiveRamp giver fleksibiliteten til at samarbejde, hvor som helst data lever for at understøtte forskellige datasamarbejde brugssager - inden for organisationer, mellem brands og på tværs af dets globale netværk. Hundredvis af globale innovatører - fra ikoniske forbrugermærker og teknologigiganter til banker, detailhandlere og ledere i sundhedssektoren - stoler på LiveRamp til at opbygge varig brand og forretningsværdi ved at uddybe kundeengagement og loyalitet, aktivere nye partnerskaber og maksimere værdien af ​​førsteparts data, samtidig med at du er på forkant med udviklingen af ​​compliance- og privatlivskrav. LiveRamp er baseret i San Francisco, Californien, med kontorer over hele verden.