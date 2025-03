1Fort

1Fort strømliner processen med at placere cyberforsikring til mellemmarkedsvirksomheder, hvilket sparer forsikringsmæglere og deres kunder for tid og penge. Mæglere bruger 1Fort til at citere flere markeder på kortere tid ved at hjælpe deres kunder med at blive forsikret på dage, ikke uger. Virksomheder bruger 1Fort til at automatisere op til 90 % af arbejdet for at opfylde sikkerhedskravene, hvilket gør dem i stand til at låse op for politikker til bedre priser og mere omfattende dækning.