Software til forebyggelse af datatab (DLP). - Mest populære apps - Mexico

Data Loss Prevention (DLP) software, også kaldet software til forebyggelse af datalækage, er designet til at beskytte og administrere følsomme forretningsoplysninger. Et grundlæggende aspekt af DLP-løsninger er distributionskontrol, som forhindrer brugere i at sende fortrolige data uden for virksomhedens netværk. Sikkerhedsteams og netværksadministratorer etablerer regler, der regulerer, hvem der kan få adgang til, ændre og dele følsomme oplysninger. DLP-værktøjer administrerer databeskyttelse både på netværksniveau og på individuelle slutpunkter, og opretholder en konsekvent politikhåndhævelse på tværs af organisationen. Disse værktøjer er afgørende for at beskytte data og forhindre interne lækager.