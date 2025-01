Software til forebyggelse af datatab (DLP). - Mest populære apps - Ungarn

BetterCloud

BetterCloud er den markedsledende SaaS-administrationsplatform, der gør det muligt for it-teams at fjerne op til 78 % af SaaS-administrationsarbejdet. BetterCloud automatiserer onboarding, offboarding og midt-livscyklusændringer, SaaS-applikationsadgang og -rettigheder og sikkerhedspolitikker i et multi-SaaS-miljø. Ved at strømline og automatisere kritisk arbejde som brugerlivscyklusprocesser og daglig drift, får BetterClouds tusindvis af kunder større driftseffektivitet og medarbejderproduktivitet. Med mere end 10 års erfaring som banebrydende i SaaS Operations-bevægelsen, betjener BetterCloud nu verdens største samfund af SaaSOps-eksperter. Som vært for Altitude, branchens førende SaaSOps-begivenhed, og udgiver af den årlige State of SaaSOps-rapport, kategoriens definitive markedsundersøgelse, er BetterCloud anerkendt af kunder (G2) og førende analytikerfirmaer (Gartner og Forrester) som markedsleder inden for SaaS Driftsledelse. For it-teams, der administrerer multi-SaaS-miljøer, automatiserer BetterCloud onboarding, offboarding og midt-livscyklusændringer, SaaS-applikationsadgang og -rettigheder og sikkerhedspolitikker. I modsætning til Identity & Access Management-løsninger, der kræver manuel indgriben og tilpasset scripting, eller IT Service Desk-løsninger, der genererer billetter, der skal arbejdes manuelt, komplementerer BetterClouds granulære, kraftfulde automatisering og ubegrænsede tilpasselige arbejdsgange din IAM og helpdesk-automatisering for at forbedre IT-effektiviteten ved at reducere op til 78 % af SaaS-ledelsesarbejdet. Hvis dit it-team skriver scripts eller manuelt administrerer adgang til applikationer, filer, mapper og grupper for alle, der slutter sig til, forlader eller flytter inde i din organisation, kaster du talent og ressourcer, du ikke kan spare på problemer, BetterCloud kan automatisere. BetterCloud har hovedkontor i New York City, med et produkt- og ingeniørkontor i Atlanta, GA samt innovationscentre og fjerntalenter i hele USA, og støttes blandt andet af nogle af de bedste teknologiinvestorer, herunder Vista Equity Partners, Warburg Pincus, Bain Capital og Accel.