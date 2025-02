Software til datamærkning - Mest populære apps - Surinam

Crowd AI

crowdai.com

CrowdAI er på en mission om at demokratisere vision AI og låse op for milliarder i virksomhedsværdi ved at automatisere vigtige visuelle arbejdsgange. Ved at samle det bedste fra menneske- og computersyn giver vi virksomheder i alle størrelser mulighed for at låse op for værdien, der er gemt i deres voksende mængde billeder og video. Vores AI-livscyklusplatform giver enhver bruger mulighed for at udnytte banebrydende vision AI og gå fra rå pixels til at levere forretningspåvirkning med blot et par klik. I modsætning til andre platforme bygget til en lille gruppe af meget tekniske eksperter, er CrowdAI-platformen bygget til domæneeksperter og operatører af alle tekniske evner, og demokratiserer evnen til at udnytte banebrydende AI på tværs af virksomheden, hvilket muliggør ægte tværfunktionelt samarbejde og institutionalisering ekspertise i distribueret domæne. CrowdAI er blevet brugt af verdens førende institutioner til at bekæmpe naturbrande i stor skala, koordinere indsatsen for orkanbekæmpelse, fange handel med narkotika og narkotika og realisere kvalitets-, produktions- og sikkerhedseffektivitet. Kunder bruger vores enkelt platform til at samle og organisere alle former for medier, gøre data AI-klar, træne banebrydende modelarkitekturer, implementere deep learning-modeller og overvåge ydeevne over tid. Med hvert partnerskab forbliver CrowdAI's forpligtelse til at levere reel forretningspåvirkning et grundlæggende ledende princip, der sikrer, at AI-projekter hurtigt bevæger sig ud over F&U og innovationslaboratorier i retning af at levere reel forretningsværdi.