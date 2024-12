Datacentreret sikkerhedssoftware - Mest populære apps - Malta Mest populære Tilføjet for nylig

Datacentreret sikkerhedssoftware lægger vægt på beskyttelsen af ​​selve dataene frem for den infrastruktur eller applikationer, der bruges til at gemme eller få adgang til dem. Denne tilgang står i kontrast til traditionel netværks- eller perimetercentreret sikkerhed, som fokuserer på at beskytte de steder, hvor data findes, såsom servere, netværk, applikationer og enheder. Ved at indføre datacentreret sikkerhed kan virksomheder implementere en sikkerhedsmodel med nul tillid, der sikrer, at data forbliver sikre på tværs af forskellige it-miljøer, herunder cloud-baserede systemer. Denne software er designet til at beskytte data, uanset om de er under transport, i hvile eller i brug.