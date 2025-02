Datacentreret sikkerhedssoftware - Mest populære apps - Saint Kitts og Nevis

Egnyte

Egnyte er den sikre multi-cloud-platform til indholdssikkerhed og -styring, der sætter organisationer i stand til bedre at beskytte og samarbejde om deres mest værdifulde indhold. Etableret i 2008, har Egnyte demokratiseret cloud-indholdssikkerhed for mere end 17.000 organisationer, og hjælper kunder med at forbedre datasikkerheden, opretholde overholdelse, forhindre og opdage ransomware-trusler og øge medarbejdernes produktivitet på enhver app, enhver sky, hvor som helst. Egnytes enkle, nøglefærdige løsning er let for it-ledere at administrere og kontrollere et komplet spektrum af indholdsrisici – fra utilsigtet datasletning, til dataeksfiltrering, til overholdelse af lovgivning, til korrekt livscyklusstyring, privatliv og meget mere – alt imens de giver forretningsbrugere værktøjer, de har brug for for at arbejde hurtigere og smartere, fra enhver sky, enhver enhed, hvor som helst.