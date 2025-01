Udbydere af datacenterinfrastruktur - Mest populære apps - Pakistan

CoreSite

coresite.com

CoreSite, en American Tower-virksomhed (NYSE: AMT), leverer hybride it-løsninger, der giver virksomheder, cloud-, netværks- og it-tjenesteudbydere mulighed for at tjene penge på og fremtidssikre deres digitale forretning. Vores meget indbyrdes forbundne datacentercampusser tilbyder en indbygget digital forsyningskæde med direkte cloud-onramps for at sætte vores kunder i stand til at bygge skræddersyet hybrid IT-infrastruktur og accelerere digital transformation. I mere end 20 år har CoreSites team af tekniske eksperter samarbejdet med kunder for at optimere driften, højne kundeoplevelsen, dynamisk skalere og udnytte data til at opnå konkurrencefordel. For mere information, besøg CoreSite.com og følg os på LinkedIn og Twitter.