Udbydere af datacenterinfrastruktur - Mest populære apps - Anguilla

Udbydere af datacenterinfrastruktur hjælper virksomheder, der kræver fysiske datacentre, men foretrækker ikke at bygge deres egne faciliteter. Disse udbydere tilbyder forskellige løsninger, herunder private datacenterudlejninger, colocation-tjenester (hvor virksomheder lejer servere i et fælles rum) eller en kombination af begge. Derudover udvider nogle udbydere deres tilbud til at omfatte specialiserede tjenester som specialbyggede centre og miljøvenlige strømmuligheder.