Software til meddelelse om databrud - Mest populære apps - Pakistan

ComplyCloud

complycloud.com

ComplyCloud er den eneste software, du skal bruge for at sikre din databeskyttelse og overholdelse af IT-sikkerhed. Den kombinerer juridisk og it-ekspertise med software for at automatisere al din overholdelsesstyring og give dig den obligatoriske dokumentation. Du kan se frem til at bruge mere tid, hvor det betyder noget for din virksomhed, da dens platform sparer dig for op til 80 % af din compliance-arbejdsbyrde. Du får en kombineret GDPR & NIS2 ekspert og projektleder lige ved hånden. Med dette er alt hvad du behøver for GDPR og NIS2-overholdelse inkluderet, let at implementere, intuitivt og automatiseret. Dets software udvikles og holdes ajour af EU's databeskyttelsesadvokater og it-sikkerhedseksperter. I modsætning til enhver anden løsning kombinerer ComplyCloud compliance-software med juridisk ekspertise, som giver dig som kunde juridisk viden, vejledning og support. Alt ovenstående er resultatet af deres fælles kamp for retten til privatliv. Den ønsker en verden, hvor overholdelse er let at opnå, retfærdig og gennemsigtig for alle. Det er derfor, det sigter mod at give organisationer mulighed for at beskytte personlige data og infrastruktur på en omkostnings- og tidseffektiv måde. Det er ikke 'kun' godt for organisationerne, men også for samfundet og demokratiet.