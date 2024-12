Mest populære Tilføjet for nylig Dark Web Monitoring Tools - Mest populære apps - Mexico

Dark web-overvågningsværktøjer er designet til at opdage omtaler af en organisation på dybe og mørke webfora og markedspladser, især dem, der involverer kompromitterede forretningsdata, der ulovligt deles eller sælges. Det dybe web inkluderer ikke-indekserede sider på internettet, mens det mørke web refererer til ikke-indekserede, ulovlige websteder og privat kommunikation, der kun er tilgængelig via værktøjer som Tor og I2P. Denne software anvender automatiserede scannere, webcrawlere og skrabeteknikker til løbende at overvåge og analysere lækkede følsomme forretningsoplysninger, såsom kundedata, medarbejders loginoplysninger, forretningshemmeligheder, proprietær teknologi og andre værdifulde datasæt på ulovlige markeder. Virksomheder bruger mørk web-overvågning til at afbøde risici, opdage databrud tidligt og beskytte deres intellektuelle ejendomsret og brands omdømme. Typisk administrerer en virksomheds it- eller sikkerhedsteam disse værktøjer, som ofte integreres med billetsystemer for at lette distributionen af ​​realtidsadvarsler til de relevante parter med henblik på afhjælpning.