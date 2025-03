Kunde-til-kunde (C2C) Community Marketing Software - Mest populære apps

App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

C2C community marketing software giver organisationer mulighed for at etablere og overvåge online fællesskaber, hvor kunder forbinder med andre brugere og holder sig informeret om fællesskabsbegivenheder. Disse softwareløsninger giver funktionaliteter til fremme af vækst i fællesskabet, facilitering af medlemskab, distribution af brandingmaterialer, styring og promovering af begivenheder og analyse af fællesskabsmålinger. Virksomheder udnytter C2C community-marketingsoftware til at øge brandloyalitet, fremme kundeengagement og tiltrække nye kunder.