Kunde-til-kunde (C2C) Community Marketing Software - Mest populære apps - Vatikanstaten

Orbiit

Orbiit er en AI-drevet matchmaking SaaS-platform, der driver kuraterede introduktioner i stor skala. Organisationer kan problemfrit invitere et udvalgt publikum til at tilmelde sig almindelige, personlige 1:1-forbindelser eller peer-gruppeforbindelser, og Orbiit håndterer al kommunikation, matchning, planlægning, indsamling af feedback og analyser. Førende virksomheder og fællesskaber (f.eks. Atlassian, First Round Capital, Medical Alley Association osv.) ved hjælp af Orbiit-rapport 87 NPS, håndgribelige resultater for deltagerne og stærk ROI på disse forbindelser.