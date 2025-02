Kunde-til-kunde (C2C) Community Marketing Software - Mest populære apps - Tonga

Eventbrite

eventbrite.com

EventBrite er et U.S.-baseret begivenhedsstyrings- og billetwebsted. Tjenesten giver brugerne mulighed for at gennemse, oprette og fremme lokale begivenheder. Tjenesten opkræver et gebyr for arrangører af begivenheder i bytte for online billettjenester, medmindre begivenheden er gratis. Nashville, London, Cork, Amsterdam, Dublin, Berlin, Melbourne, Mendoza, Madrid og São Paulo. Virksomheden Gik offentlig på New York Stock Exchange den 20. september 2018 under ticker -symbolet EB.