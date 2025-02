Kunde-til-kunde (C2C) Community Marketing Software - Mest populære apps - Sint Maarten

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite er et USA-baseret websted for eventstyring og billetsalg. Tjenesten giver brugerne mulighed for at gennemse, oprette og promovere lokale begivenheder. Tjenesten opkræver et gebyr til arrangementsarrangører i bytte for online billettjenester, medmindre arrangementet er gratis. Eventbrite blev lanceret i 2006 og har hovedkontor i San Francisco og åbnede deres første internationale kontor i Storbritannien i 2012. Virksomheden har nu lokale kontorer i Nashville, London, Cork, Amsterdam, Dublin, Berlin, Melbourne, Mendoza, Madrid og São Paulo. Virksomheden blev børsnoteret på New York Stock Exchange den 20. september 2018 under ticker-symbolet EB.