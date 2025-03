Udbydere af kundesuccestræning - Mest populære apps

Blind Zebra

blind-zebra.com

Blind Zebra er et elitesalgs- og kundesuccescoachingfirma, der fokuserer på komplet kunderejsetræning for dine kundevendte teams. Al Blind Zebra-træning er bygget på en enkel, men kraftfuld Think-Do-Say™-metode, som først og fremmest læner sig op ad den energi, vi bringer med os, når vi "dukker op" - med en kunde, en kunde eller nogen anden. Fordi dine kundevendte teams deler ansvaret for din kunderejse og dine omsætningsmål, mener vi, at de også bør dele et fælles sprog og en opløftet teamkultur. Blind Zebra-coaching skaber fælles tankegang, handling og sprog for en mere problemfri kundeoplevelse og bedre ydeevne i forhold til dine KPI'er. Over 100 virksomheder såsom ChurnZero, Emarsys, Kronologic, Terminus og Salesforce er afhængige af Blind Zebra for at støtte deres kundevendte teams ved hjælp af vores unikke Think-Do-Say™-metode. For at lære mere, besøg venligst https://blind-zebra.com.