Udbydere af kundesuccestræning - Mest populære apps - Fransk Polynesien

Vi hjælper CSM'er og Customer Success-teams ligesom dine med ikke kun at kende de bedste praksisser, der driver kundesucces, men også hvordan man anvender dem til at løse de reelle, dagligdags udfordringer, som Customer Success-professionelle står over for, når de arbejder med deres kunder. Med SuccessCOACHING læringsprogrammerne får du adgang til kurerede læringsstier designet af erfarne kundesucceseksperter, øvelser fra den virkelige verden, der hjælper dig med at forstå, hvordan du anvender det, du har lært, et løbende forbedret pensum, der forbliver ajour med det seneste bedste praksis og en akkrediteret, brancheanerkendt certificering, der viser dit engagement i professionel udvikling. Vi har destilleret indsigten opnået ved at arbejde med mere end 750 virksomheder og skabt et omfattende, let at følge Customer Success-træningsprogram, som CSM'er fra førende virksomheder over hele verden stoler på.