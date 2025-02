Software til optimering af kundeindtægter - Mest populære apps - Sint Maarten

Zomentum

Accelerer aftaler og øg omsætningen med salgsaccelerationsapplikationen, der er bygget eksklusivt til teknologipartnere. Alt-i-en Zomentum Grow er designet til at efterligne den måde, du sælger på. Med Grow kan du automatisere kedelige salgsopgaver for at holde mulighederne i bevægelse. Vores applikation konsoliderer salgsaktiviteter, holder salgsteams konsekvente og hjælper dem med at opbygge solide kunderelationer. Zomentum grow giver dig mulighed for at: • Vurdere og bestemme den rigtige fremgangsmåde og præsentere muligheder for nuværende kunder i forhold til deres forretningsbehov. Brug vurderinger til at udføre rutinemæssige risikoanalyser og identificere huller, før de bliver et problem for dine kunder. • Oplev nye tids SaaS-leverandører. Find de rigtige SaaS-leverandører til at pitche de passende produktpakker fra starten. Udstyr dine kunder med de produktivitets-, cybersikkerheds- og forretningskontinuitetsværktøjer, de længes efter. • Design professionelt udseende citater og forslag med skabeloner, der kan tilpasses. Tjek tilgængeligheden af ​​produkter, sammenlign priser, indtast kategorier, beskrivelser og andre data automatisk. Tilbyder flere prismuligheder til kundeemner, sæt produktpakker og mersalg inden for et tilbud ved at give kunderne mulighed for at manipulere mængder. Underskriv dokumenter digitalt og planlæg og opsaml automatiske tilbagevendende/engangsbetalinger. • Konverter muligheder til omsætning, da du kan visualisere muligheder, der bevæger sig fra et trin til et andet med automatiserede aktiviteter og opgaver. Du kan også indstille flere pipelines til at dække alternative salgstragte som mersalg og krydssalg. • Automatiser din pipeline ved at logge alle samtaler og aktiviteter, som en kunde har med din virksomhed. Indstil automatiske advarsler, når din klient åbner en e-mail, kommenterer et tilbud eller e-signerer et forslag. • Analyser pipeline-sundhed med intuitive rapporter og lær, hvilke salgsmønstre der er mest succesfulde for dit team. Se derefter, hvordan du maksimerer hver reps produktivitet. • Udvid dine indtægtsstrømme med automatiske skabeloner til at designe detaljerede, men letforståelige kvartalsvise virksomhedsanmeldelser. Om Zomentum: Zomentum er den eneste intelligente indtægtsplatform bygget til at hjælpe partnere med at opdage, sælge og administrere tjenester. Zomentum reducerer kompleksiteten af ​​salgsprocessen og eliminerer adskillige værktøjer med én moderne platform bygget til at maksimere omsætningen. Indtil videre har vi hjulpet vores kunder med at generere tæt på $500 mio. i kanalomsætning.