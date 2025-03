ChannelMix

channelmix.com

Med en end-to-end platform og en omfattende suite af analyseprodukter giver ChannelMix førende brands og bureauer en klar vej til at måle og øge marketing ROI. ChannelMix er banebrydende fremtidsklar markedsføringsmåling med førstepartsanalysesporing og datamodeller, der leverer indsigt, der er mere nøjagtig, bæredygtig og virkningsfuld for virksomheden. Med ChannelMix opnår du fuldstændig synlighed og kontrol over marketingudgifter, mål, ROI og mere - uden at du behøver at lære at forespørge eller kode. - ChannelMix kræver ingen SQL- eller kodningsviden - vores team administrerer og reparerer dataforbindelser for dig. Kunder har set et fald på op til 90 % i tid til at forberede data til analyse med ChannelMix. - Alle data gemmes i et dedikeret datavarehus (Amazon Redshift, Google BigQuery), der administreres for dig af ChannelMix-teamet. Vi tager datahåndteringsbyrden fra dit team. - ChannelMix integreres med BI eller visualiseringsværktøj efter eget valg: Tableau, Google Data Studio, Power BI, Looker, Yellowfin og mere. Med vores quick-start dashboards kan du have en rapporteringsløsning op at køre på mindre end 3 dage. - Platformen understøttes af et 100 % amerikansk-baseret team. Kunder modtager kontostyring og datasupport med svar samme dag.