Software til kortlægning af kunderejser - Mest populære apps - Tyrkiet

CustomerGlu

customerglu.com

CustomerGlu er en gamification-platform designet til at hjælpe dig med at skabe righoldige oplevelser i appen, der driver kundeengagement og fastholdelse. Med over 50 forudbyggede skabeloner og muligheden for at skabe dine egne fra bunden, kan du nemt løse ethvert fastholdelses- eller engagementsproblem, du står over for. CustomerGlu har alt hvad du behøver for at løse alle dine eksisterende problemer med fastholdelse og engagement. Uanset om du ønsker at anbefale produkter, reducere frafald i tragten, forbedre gentagne transaktioner eller tilskynde til funktionsadoption, har CustomerGlu dig dækket. Nøglefunktioner: Anbefal et produkt: Stil en række spørgsmål for at give en personlig anbefaling baseret på deres svar. Ny brugerundersøgelse: Kør en undersøgelse om nye brugere for at finde ud af, hvor de kommer fra, og lære, hvilke kanaler de skal investere i. Reducer frafald i tragten: Forbedre konverteringer ved at vise en Drej hjulet på kurvsiden for at vinde en kupon/ belønne. Gentagende transaktioner: Viser et skrabelod efter en bruger har afgivet en ordre for at forbedre gentagelseshastigheden. Ordrerække: Afgiv ordrer fortløbende hver uge/dag og opbyg en vane med at handle med platformen. Funktionsadoption: Giv eksisterende kunder en tidsbestemt udfordring for at prøve funktioner og belønne dem for det. Og hvis du ikke kan se præcis, hvad du leder efter, så fortvivl ikke – du kan oprette dine egne skabeloner fra bunden, så de passer bedst til dine behov. Med CustomerGlu er mulighederne uendelige. Hvorfor stole på CustomerGlu? Beskyttelse af brugerdata er vores kerneansvar, og vi er drevet af at følge globale overholdelsesstandarder. Med en løbende end-to-end tilgang til databeskyttelse og sikkerhed er dit privatliv sikret med CustomerGlu.